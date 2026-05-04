Von Barock bis Tango Nuevo: Das Concertino Ensemble gastiert in Vils

Das renommierte Concertino Ensemble gastiert am Samstag, 16. Mai, in der St.-Anna-Kirche in Vils. Ein Streichquartett, angeführt von Polina Elena Munteanu, präsentiert ab 19 Uhr ein Programm mit Werken von Joseph Haydn, Astor Piazzolla und Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Vils – Die Bühne betreten Polina Elena Munteanu und Jenifer Manana Plangeu an den Violinen. Felix Lohde spielt die Viola, Ciára Whitnall das Cello. Das Konzert bietet eine Mischung aus Klassik und Tango Nuevo.

Das Concertino Ensemble wurde 1986 von dem Geiger Petru Munteanu gegründet. Ziel war es, jungen Musikerinnen und Musikern Auftrittsmöglichkeiten zu bieten. Seit 2012 war das Ensemble am Leopold-Mozart-College of Music Augsburg beheimatet.

Polina Elena Munteanu, die Tochter des Gründers, übernahm 2024 die künstlerische Leitung. Das Ensemble musiziert ohne Dirigenten. Dies fördert die individuelle Verantwortung der Mitglieder und das gemeinsame Zusammenspiel.

Das Repertoire des Concertino Ensembles ist breit. Es reicht von Barockmusik bis zu zeitgenössischen Kompositionen. Die Besetzungen sind flexibel, von Duos bis zum Streichorchester. Viele Mitglieder sind Preisträger internationaler Wettbewerbe. Konzertreisen führten das Ensemble durch Europa, die USA und bis nach Moskau. Auch Tourneen nach Italien, Frankreich und Rumänien fanden statt. Das Ensemble veröffentlichte mehrere CD-Einspielungen, zuletzt 2016 mit den Solisten Baiba Skride und Julius Berger.

Eintritt: 22 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen 10 Euro. Kartenreservierung unter 0680/3149089 oder per Mail an dorisschretter@gmx.at.