Wenn Arbeitskräfte knapper werden: Inklusion als Chance für Tiroler Betriebe

Unter dem Titel „Innovative Wege im Personalmanagement – Personal suchen, finden, halten“ lädt der Zero Project Unternehmensdialog Tirol EntscheiderInnen, Personalverantwortliche und UnternehmerInnen zu einem praxisnahen Austausch ein.

Innsbruck – Tirols Wirtschaft steuert auf eine massive demografische Herausforderung zu. Aktuelle Prognosen zeigen, dass die Erwerbsbevölkerung im Bundesland bis 2050 um 10,9 Prozent zurückgehen wird, was den Fachkräftemangel weiter verschärft. Eine Veranstaltung am 7. Mai in Innsbruck soll Unternehmen nun aufzeigen, wie ein bisher oft ungenutztes Potenzial – jenes von Menschen mit Behinderungen – als strategischer Vorteil genutzt werden kann.

Unter dem Titel „Innovative Wege im Personalmanagement“ lädt der Zero Project Unternehmensdialog Tirol zu einem Austausch ins Bfi Tirol. Die Kernfrage lautet, wie Betriebe qualifizierte Mitarbeiter finden und langfristig halten können. Die Antwort liege oft in inklusiven Personalansätzen, die in der Praxis noch zu selten umgesetzt werden. Dabei sind Menschen mit Behinderungen vielfach gut qualifiziert, motiviert und loyal.

Unternehmen zeigen, wie die Umsetzung gelingt

Dass es sich dabei um eine wirtschaftliche Notwendigkeit und eine gesellschaftliche Verpflichtung handle, betont auch Johannes Schranz, der stellvertretende Landesgeschäftsführer des AMS Tirol. Ein moderner Arbeitsmarkt brauche Unternehmen, die Inklusion als selbstverständlichen Teil ihrer DNA begreifen, denn dies führe zu stabilen Teams und echtem Erfolg. „Ich sehe darin einen doppelten Auftrag: eine ökonomische Verantwortung zur Sicherung von Kompetenzen und eine gesellschaftliche Verpflichtung gegenüber allen Menschen am Tiroler Arbeitsmarkt.“

Wie die Umsetzung gelingen kann, zeigen Praxisbeispiele von Unternehmen wie der Raiffeisen-Landesbank Tirol, Primark und dem Roten Kreuz. Ergänzt werden die Berichte durch eine Keynote des Para-Sportlers Benjamin Hundsbichler.

Zero Project Unternehmensdialog Tirol: Mittwoch, 7. Mai, von 16 bis 18 Uhr, Bfi Tirol Bildungs GmbH, Ing. Etzel-Straße 7, Innsbruck. Anmeldung HIER