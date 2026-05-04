Einsatz am Hinteren Sonnberg
Waldbrand in Thiersee breitete sich dank Feuerwehren nicht weiter aus
Die Feuerwehren von Landl und Vorderthiersee konnten den Waldbrand rasch löschen.
© Feuerwehr Vorderthiersee
Thiersee – Am frühen Sonntagnachmittag brach in einem Waldstück in Thiersee ein Brand aus. Das Feuer im Ortsteil Landl erfasste eine Fläche von rund 300 Quadratmetern. Dank des raschen Eingreifens der Feuerwehren konnte der Brand jedoch innerhalb einer Stunde unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.
Die Freiwilligen Feuerwehren von Landl und Vorderthiersee waren mit insgesamt 60 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Die genaue Ursache für das Feuer am „Hinteren Sonnberg“ ist derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (TT.com)