Waldbrand in Thiersee breitete sich dank Feuerwehren nicht weiter aus

Thiersee – Am frühen Sonntagnachmittag brach in einem Waldstück in Thiersee ein Brand aus. Das Feuer im Ortsteil Landl erfasste eine Fläche von rund 300 Quadratmetern. Dank des raschen Eingreifens der Feuerwehren konnte der Brand jedoch innerhalb einer Stunde unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.