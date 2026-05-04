Ätzende Flüssigkeit ins Gesicht bekommen: Bauer im Zillertal verletzt

Fügen – Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr in Fügen ereignet. Ein 43-jähriger Landwirt wollte einen Kanister mit einer ätzenden Flüssigkeit umfüllen, als er dabei stolperte.

Durch den Sturz schwappte ein Teil der Flüssigkeit aus dem Behälter und traf den Mann im Gesicht. Er verständigte umgehend seine Angehörigen, welche einen Notruf absetzten. Der Mann wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in die Klinik nach Innsbruck geflogen. (TT.com)