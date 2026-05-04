Spektakuläre Neuerscheinung
„Mich kriegt ihr nicht!“ Wie ein polnischer Jude in Vorarlberg und Tirol die NS-Zeit überlebte
Überlebende: Leokadia Justman (2. v. l.) und Józef Wisnicki am 16. September 1946, dem Tag ihrer standesamtlichen Hochzeit in Innsbruck. Links Trauzeuge Eugen Ginzel – der selbst Unfassbares erlebte –, rechts Leokadias Kollegin Rosa Aldon, geb. Poleiner.
© Jeffrey Wisnicki
2025 erstmals auf Deutsch publiziert, haben die Erinnerungen von Leokadia Justman, die als polnische Jüdin in Tirol die NS-Verfolgung überlebte, enormes überregionales Echo erfahren. Nun haben Tiroler Forschende auch den Überlebensbericht von Justmans Ehemann Józef Wisnicki veröffentlicht. Dessen – wissenschaftlich aufbereitete – Geschichte ist genauso unfassbar.