„Mich kriegt ihr nicht!“ Wie ein polnischer Jude in Vorarlberg und Tirol die NS-Zeit überlebte

2025 erstmals auf Deutsch publiziert, haben die Erinnerungen von Leokadia Justman, die als polnische Jüdin in Tirol die NS-Verfolgung überlebte, enormes überregionales Echo erfahren. Nun haben Tiroler Forschende auch den Überlebensbericht von Justmans Ehemann Józef Wisnicki veröffentlicht. Dessen – wissenschaftlich aufbereitete – Geschichte ist genauso unfassbar.