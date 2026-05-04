Neuer Impuls: Dominik Wörz übernimmt Vorsitz der Jungen Wirtschaft Außerfern

Mit klaren Zielen und einem Fokus auf Innovation und Digitalisierung will Dominik Wörz die rund 500 jungen UnternehmerInnen im Bezirk Reutte stärken und vernetzen.

Reutte – Dominik Wörz ist der neue Vorsitzende der Jungen Wirtschaft im Außerfern. Er vertritt damit rund 500 UnternehmerInnen unter 40 Jahren im Bezirk und setzt klare Schwerpunkte: mehr unternehmerisches Denken, gezielte Förderung von Innovation und eine stärkere Begleitung junger Betriebe in ihrer Entwicklung.

Wörz stammt aus Biberwier, besuchte die HAK Reutte und vertiefte seine Ausbildung in den Bereichen Wirtschaft und Digitalisierung am MCI Innsbruck sowie an der FH Kufstein. Parallel zur beruflichen Praxis absolvierte er zwei Masterstudien – eines im Bereich Digital Economy & Leadership, ein weiteres im Bereich Data Science mit Bezug zur Forschung bei Fraunhofer Österreich. Diese Kombination aus Wissenschaft, Industrie und Unternehmertum prägt seinen Zugang bis heute.

Mit alpLytics hat Wörz ein Tiroler Unternehmen aufgebaut, das sich auf Data Analytics, Künstliche Intelligenz und digitale Geschäftsmodelle spezialisiert. Betriebe werden dabei von der ersten Analyse bis zur konkreten Anwendung begleitet – etwa bei Dateninfrastrukturen, Automatisierungen oder Machine-Learning-Lösungen. Der Fokus liegt auf umsetzbaren Lösungen und messbaren Ergebnissen.

Chancen aktiv nutzen

„Ich will unternehmerisches Denken im Bezirk weiter stärken und junge Betriebe dabei unterstützen, Chancen frühzeitig zu erkennen und aktiv zu nutzen“, sagt Wörz. Gerade im Außerfern brauche es Räume für Austausch, neue Ideen und Zusammenarbeit.

Diesen Ansatz will er auch in der Jungen Wirtschaft konsequent verfolgen. Im Mittelpunkt stehen drei Stoßrichtungen: Innovation und Digitalisierung im Mittelstand vorantreiben, ein aktives regionales Netzwerk aufbauen und Unternehmertum gezielt fördern. Geplant sind unter anderem Workshops, Betriebsbesichtigungen und Impulsformate, die Wissen direkt in den Bezirk bringen.

Die Bedeutung der Jungen Wirtschaft zeigt sich auch in den Zahlen: Im Bezirk Reutte gibt es aktuell über 2000 UnternehmerInnen, 525 davon sind unter 40 Jahre alt. Tirolweit sind mehr als 10.000 junge Selbstständige aktiv. Sie gelten als wichtige ImpulsgeberInnen für Innovation, neue Geschäftsmodelle und zukünftige Arbeitsplätze.