Verletzt ins Spital gebracht

Ohne Führerschein und Kennzeichen: 19-Jähriger in Fritzens mit Motorrad gestürzt

Fritzens – Ein 19-jähriger Einheimischer ist am 1. Mai in Fritzens mit einem E-Motorrad verunfallt. Das gab die Polizei erst am Montag bekannt. Der junge Mann war gegen 18 Uhr auf dem Terfnerweg unterwegs, als er stürzte. Er zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu und musste mit der Rettung in das Krankenhaus Hall gebracht werden.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 19-Jährige keinen Führerschein für das E-Motorrad besitzt. Zudem wies das Fahrzeug erhebliche Mängel auf: Es war weder ein Kennzeichen noch ein Rückspiegel montiert. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Hannah Purner

Hannah Purner

+4350403 2158

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Alexandra Plank

Alexandra Plank

+4350403 2143