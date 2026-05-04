Ohne Führerschein und Kennzeichen: 19-Jähriger in Fritzens mit Motorrad gestürzt

Fritzens – Ein 19-jähriger Einheimischer ist am 1. Mai in Fritzens mit einem E-Motorrad verunfallt. Das gab die Polizei erst am Montag bekannt. Der junge Mann war gegen 18 Uhr auf dem Terfnerweg unterwegs, als er stürzte. Er zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu und musste mit der Rettung in das Krankenhaus Hall gebracht werden.