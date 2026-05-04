Verletzt ins Spital gebracht
Ohne Führerschein und Kennzeichen: 19-Jähriger in Fritzens mit Motorrad gestürzt
Fritzens – Ein 19-jähriger Einheimischer ist am 1. Mai in Fritzens mit einem E-Motorrad verunfallt. Das gab die Polizei erst am Montag bekannt. Der junge Mann war gegen 18 Uhr auf dem Terfnerweg unterwegs, als er stürzte. Er zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu und musste mit der Rettung in das Krankenhaus Hall gebracht werden.
Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 19-Jährige keinen Führerschein für das E-Motorrad besitzt. Zudem wies das Fahrzeug erhebliche Mängel auf: Es war weder ein Kennzeichen noch ein Rückspiegel montiert. (TT.com)