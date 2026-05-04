Polizei sucht ZeugInnen
Innsbrucker Busfahrer musste wegen Radfahrerin abbremsen: Fahrgast bei Sturz verletzt
Zu dem Vorfall kam es an der Kreuzung Anichstraße/Fallmereyerstraße.
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Innsbruck – Ein Fahrgast ist am Montag bei einem Bremsmanöver eines Linienbusses in Innsbruck gestürzt und hat sich dabei Verletzungen zugezogen. Grund für das Abbremsen war laut Polizei eine unbekannte Radfahrerin, die plötzlich vor dem Bus der Linie R von der Anichstraße nach links in die Fallmereyerstraße einbog. Zu dem Vorfall kam es gegen 15 Uhr.
Die Polizei ersucht Personen, die den Vorfall beobachtet haben, bzw. die unbekannte Radfahrerin, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck (Tel. 059133/7591) zu melden. Die Radfahrerin wurde als ca. 30 Jahre alt und braunhaarig beschrieben. Sie war mit einem Stadtrad unterwegs. (TT.com)