Innsbrucker Busfahrer musste wegen Radfahrerin abbremsen: Fahrgast bei Sturz verletzt

Innsbruck – Ein Fahrgast ist am Montag bei einem Bremsmanöver eines Linienbusses in Innsbruck gestürzt und hat sich dabei Verletzungen zugezogen. Grund für das Abbremsen war laut Polizei eine unbekannte Radfahrerin, die plötzlich vor dem Bus der Linie R von der Anichstraße nach links in die Fallmereyerstraße einbog. Zu dem Vorfall kam es gegen 15 Uhr.