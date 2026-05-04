Auto fährt in der Leipziger Innenstadt in Menschenmenge: Zwei Tote, mehrere Verletzte

Zwei Menschen starben und 20 weitere wurden ersten Informationen zufolge zum Teil schwer verletzt, als ein Autofahrer Montag am frühen Abend mit seinem Wagen in die Fußgängerzone im Zentrum von Leipzig fuhr.

Leipzig – Bei einem Vorfall mit einem Auto in der Leipziger Innenstadt im deutschen Bundesland Sachsen sind am Montagnachmittag zwei Menschen getötet worden. Nach Angaben des Leipziger Oberbürgermeisters Burkhard Jung (SPD) gab es zudem mehrere Verletzte, als der mutmaßliche Täter aus zunächst unbekannten Gründen sein Fahrzeug in eine Fußgängerzone steuerte. Zwei Personen sollen demnach schwer verletzt sein. Nach Polizeiangaben wurde der Fahrer des Wagens festgenommen

Die Polizei sprach zunächst von mehreren Verletzten. Nach Angaben des Leipziger Branddirektors Axel Schuh gab es neben den zwei Toten zwei Schwerverletzte und darüber hinaus „20 Betroffene“. Die Hintergründe des Geschehens waren noch unklar. „Wir haben noch nicht genau die Motivation, wir wissen noch nichts über den Täter“, sagte Jung. Nach ersten Angaben fuhr der mutmaßliche Täter aus Richtung Augustusplatz kommend über die Grimmaische Straße, eine Einkaufsstraße, bis zum Markt. Auf Bildern war ein graues Auto mit beschädigter Kühlerhaube und zersplitterter Windschutzscheibe vor einem Poller zu sehen.

Der Vorfall löste einen Großeinsatz der Rettungskräfte aus. © JENS SCHLUETER