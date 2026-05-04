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„Das Vermächtnis“
Er hat es wieder getan: John Grishams neuer, packender Thriller
John Grisham arbeitete selbst als Anwalt und schreibt Gerichtsthriller. Der Roman „Die Jury“ machte ihn 1989 bekannt.
© Ana Murphy
Von Christian J. Winder
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