Fahrzeug kippte um

Elektromobil kam von Straße ab: 96-Jährige bei Sturz in Langkampfen verletzt

Langkampfen – Eine 96-Jährige ist am Sonntagnachmittag bei der Fahrt mit ihrem Elektromobil in Langkampfen verunfallt. Die betagte Frau verlor bei der Fahrt auf einer Gemeindestraße in Unterlangkampfen die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Straße ab und geriet auf die Böschung. Das Elektromobil kippte um, wobei die Frau vom Fahrzeug stürzte.

Vorbeikommende PassantInnen leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Die Rettung brachte die Seniorin mit Verdacht auf eine Unterschenkelfraktur ins Krankenhaus Kufstein. (TT.com)

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