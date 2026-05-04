Osttiroler Kammermusiker laden zum Frühlingskonzert ins Vitalpinum

Die Osttiroler Kammermusiker präsentieren am 8. Mai ab 19 Uhr ein „Frühlingsklangkonzert“ im Vitalpinum in Assling. Der Abend verspricht klassische Meisterwerke.

Assling – Die Osttiroler Kammermusiker präsentieren einen Abend voll klassischer Meisterwerke – von Haydns energiegeladenem „Reiterquartett“ über Schuberts leidenschaftlichen Quartettsatz und Beethovens brillantes Finale bis zu Mozarts strahlendem „Frühlingsquartett“.

Das Ensemble vereint engagierte Musiker verschiedener Generationen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, anspruchsvolle klassische Musik lebendig, zugänglich und verbindend zu gestalten.