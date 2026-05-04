Falscher Bankangestellter knöpfte Tiroler fünfstelligen Betrag ab

Ein vermeintlicher Bankangestellter hat einen Tiroler am Sonntag um eine fünfstellige Summe gebracht, berichtet die Polizei am Montag. Der 62-Jährige wurde demnach von einer männlichen Person angerufen. Diese gab sich als Bankmitarbeiter aus und erklärte dem Tiroler, dass mehrere Abbuchungen von dessen Konto vorgenommen worden seien und er nun die TAN-Codes des Mannes brauche, um die Abbuchungen stoppen zu können.