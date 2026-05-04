Bewerbungsfrist läuft: Talente für die Tiroler Journalismus-Akademie gesucht

Im Spätsommer beginnt ein weiterer Intensivkurs der Journalismusakademie, die Bewerbungsfrist läuft in zwei Wochen ab. Am Freitag wird ein Kameratraining angeboten.

Innsbruck - Interviews führen, recherchieren, vor der Kamera stehen: Wer im Tiroler Journalismus Fuß fassen möchte, sollte sich bis spätestens 17. Mai mit seinem Lebenslauf und einem Motivationsschreiben bei der Tiroler Journalismusakademie bewerben. Nach dem Aufnahmeverfahren inklusive Wissenstest am 20. Mai und einem Hearing am 29. Mai startet für zwölf Interessierte am 17. August der fünfwöchige Intensivlehrgang. Dabei stehen Praxistrainings in Print, Online, Radio und TV ebenso auf dem Programm wie Redaktionsbesuche und eine Exkursion nach Brüssel.

Begleitet werden die Teilnehmenden von JournalistInnen und MedienexpertInnen. Der Lehrgang findet im BFI in Innsbruck statt, der Teilnahmebeitrag liegt bei 500 Euro. Nach dem Grundkurs besteht die Chance für ein sechsmonatiges Praktikum in Tiroler Redaktionen und Pressestellen.