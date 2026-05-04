Bub ins Spital geflogen
T-Shirt fing Feuer: Fünfjähriger beim Hantieren mit Feuerzeug verletzt
Heinfels – Ein fünfjähriges Kind ist am Montag in Osttirol beim Hantieren mit einem Feuerzeug verletzt worden. Zu dem Vorfall kam es kurz nach 14 Uhr in Heinfels: Als der Bub mit dem Feuerzeug spielte, fing plötzlich sein T-Shirt an zu brennen.
Die Mutter löschte das T-Shirt und wählte den Notruf. Das Kind wurde erstversorgt und anschließend vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Es erlitt erletzungen unbestimmten Grades. (TT.com)