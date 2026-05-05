Anmeldungsstart für den Austrian World Summit

Ab Dienstag können sich Interessierte zur zehnjährigen Jubiläumsausgabe des Austrian World Summit (AWS) in der Wiener Hofburg kostenlos anmelden. Die Konferenz findet heuer am 16. Juni statt, das Motto lautet "We are unstoppable". Schirmherr ist erneut Bundespräsident Alexander Van der Bellen, fix begrüßt Gastgeber Arnold Schwarzenegger UNO-Generalsekretär António Guterres und den Gouverneur des US-Bundesstaates Minnesota, Tim Walz. Filmstar Richard Gere nimmt virtuell teil.

Mit dabei sind außerdem Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Weltbank Vice President for Planet, Guangzhe Chen, und Österreichs Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP). Mit Heather Mills sei weiters eine international bekannte Unternehmerin und Aktivistin vertreten, die sich seit Jahren für nachhaltige Ernährungssysteme und innovative pflanzenbasierte Lösungen einsetze und damit wichtige Impulse für eine klimafreundliche Transformation liefere.