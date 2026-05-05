Spritzentausch läuft weiter: Innsbruck unterstützt Hilfsangebot für junge Süchtige

Unter Jugendlichen in Innsbruck ist ein besorgniserregender Anstieg beim Konsum harter Drogen zu beobachten, zuletzt hat sich die Situation weiter zugespitzt. Der Verein Z6 bietet niederschwellige Hilfe für drogenabhängige Jugendliche an, darunter auch den Tausch von Spritzen. Stadt, Land und ÖGK sichern nun den Fortbestand des Projekts.