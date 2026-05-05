Beschwipste Spritztour in Innsbruck mit E-Scooter endete für 52-Jährigen im Krankenhaus

Innsbruck – Die nachmittägliche Fahrt mit dem E-Scooter entlang des Innufers endete für einen 52-jährigen Deutschen am Montag unsanft im Krankenhaus. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Wie sich herausstellte, dürfte beim Unfall Alkohol eine entscheidende Rolle gespielt haben.

Was war passiert? Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gegen 17 Uhr auf dem Radweg entlang des Inns, als er auf Höhe der General-Eccher-Straße vom Weg abkam und stürzte. Die alarmierten Rettungskräfte stellten vor Ort eine Schulterverletzung fest und brachten den Gestürzten in die Innsbrucker Klinik. Eine mögliche Erklärung für den Kontrollverlust lieferte die Polizei kurz darauf: Ein durchgeführter Alkotest schlug an und fiel positiv aus. (TT.com)