Mattle über Steiners Ausritt: „Jeder kann sich selbst ein Bild von den Aussagen machen“

Landeshauptmann Anton Mattle (VP) findet es einfach unpassend, eine Messe zu stören. Nach dem jüngsten Eklat um FP-Nationalrat Christoph Steiner am Gauder Fest ist die Empörung groß. „So nicht“, sagt ÖVP-Klubchef Jakob Wolf. Die FPÖ wirft der ÖVP wiederum politische Arroganz vor.