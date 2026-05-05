Tiroler VP zieht rote Linie

Mattle über Steiners Ausritt: „Jeder kann sich selbst ein Bild von den Aussagen machen“

Landeshauptmann Anton Mattle ruft dazu auf, wieder mehr auf das Miteinander in der Gesellschaft und der Politik zu achten.
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Peter Nindler

Von Peter Nindler

Landeshauptmann Anton Mattle (VP) findet es einfach unpassend, eine Messe zu stören. Nach dem jüngsten Eklat um FP-Nationalrat Christoph Steiner am Gauder Fest ist die Empörung groß. „So nicht“, sagt ÖVP-Klubchef Jakob Wolf. Die FPÖ wirft der ÖVP wiederum politische Arroganz vor.