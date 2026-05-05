Sechs Frauenstimmen im Dialog zwischen Jazz, Kirchen- und Volksmusik

Ein besonderes Klangerlebnis erwartet Musikliebhaber in Reutte: Das Vokalensemble „Klangkabinet“ präsentiert am Freitag, dem 8. Mai, sein Programm „Daham“ in der Kellerei.

Reutte – Das Projekt „Daham“ wurde von Katharina Kurz ins Leben gerufen. Es vereint sechs Sängerinnen aus Nord- und Südtirol. Sie interpretieren eigens für dieses Programm komponierte Werke.

Die musikalische Reise des Ensembles bewegt sich zwischen Jazz, Kirchen- und Volksmusik. Es werden neue Ideen mit Dialekttexten verbunden. Das Programm verspricht ein vielseitiges Hörerlebnis.

„Daham“ nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch die Berge. Es erzählt von „seelige Tag“ und hofft auf schöne Zeiten „für ewi“. Es beschreibt, wie sich „Daham“ anfühlen kann.

Geleitet wird das Vokalensemble von Katharina Kurz, die auch die Kompositionen verantwortet. Die Sängerinnen sind Christina Flatscher, Sarah Haller, Katharina Kurz, Jasmin Marth, Paula Mittich und Anna Schnegg.

Dieser Abend bietet die Gelegenheit, die Klangvielfalt des Vokalensembles zu erleben. Es ist eine Einladung, in musikalische Geschichten einzutauchen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Kellerei.