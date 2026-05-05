ÖSV-Abfahrer gab überraschend Rücktritt bekannt: „Zeit, dieses Kapitel zu schließen“

Als der ÖSV am Montag seinen Kader für die neue Saison bekanntgab, fehlte ein prominenter Name: Daniel Danklmaier, Pechvogel und Kämpferherz im ÖSV-Speed-Team, war in der Liste nicht zu finden. Seit Dienstag wissen die rot-weiß-roten Skifans auch, warum.

Der 33-jährige Steirer gab seinen Rücktritt bekannt. Exakt zehn Jahre nach seinem Debüt im Weltcup zieht Danklmaier einen Schlussstrich. Als bestes Ergebnis steht ein fünfter Platz bei der Kitzbühel-Abfahrt 2019 zu Buche. Zudem fuhr der Speed-Spezialist siebenmal in die Top Ten und stand zweimal bei Weltmeisterschaften am Start.

„Jetzt ist es Zeit, dieses Kapitel zu schließen. Ich blicke dankbar zurück und freue mich auf das, was kommt!“, schrieb Danklmaier auf Instagram.

Seine Karriere war von vielen Verletzungen geprägt. Viermal riss er sich das Kreuzband, einmal die Patellasehne. Zudem erlitt er einen Bruch des Schienbeinkopfs. Von den Rückschlägen ließ sich Danklmaier aber nicht aufhalten, kämpfte sich jedes Mal zurück. „Willkommen auf der anderen Seite. Du darfst stolz auf alles sein“, gratulierte etwa Marco Büchel zum Ski-Pensions-Antritt. (TT.com)