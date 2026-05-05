Acht Tage Frankreich: Schwazer Verein auf Kulturreise durch Schlösser und Weingüter

52 Kulturinteressierte des Schwazer Vereins der Städtepartnerschaften erlebten eine achttägige Reise durch Frankreich. Die jährliche Kulturfahrt führte sie ins malerische Burgund und ins geschichtsträchtige Loiretal.

Die Gruppe startete mit einem Reisebus in Richtung Westen. Zuerst besuchten die Teilnehmer das Burgund. Dort erkundeten sie Städte wie Dijon und Beaune, bekannt für ihre Weine und kulturellen Angebote. Der Fokus lag auf den landschaftlichen und kulinarischen Besonderheiten der Region.

Anschließend reisten die Kulturinteressierten ins Loiretal weiter. Dort standen zahlreiche historische Schlösser auf dem Programm. Sie besichtigten unter anderem Azay-le-Rideau, Chenonceau, Amboise und das Königsschloss Chambord. Auch die Städte Orléans und Tours waren Teil der Erkundungstour.

Zahlreiche Schlösser wurden besucht, darunter das Schloss Chambord. © T. Hye

Viele Eindrücke mit nach Schwaz genommen

Nach acht erlebnisreichen Tagen kehrten alle Reiseteilnehmer über Besancon – Belfort – Mühlhausen wohlbehalten nach Schwaz zurück. Sie brachten zahlreiche Eindrücke von der Reise mit.

Das Schloss Chenonceau bei Amboise nahe der Loire war ebenfalls ein Tourstop. © T.Hye