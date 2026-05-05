Schwazer Krankenhaus hat Weichen für Primar-Wechsel gestellt

Gerold Wetscher, Primar der Allgemeinchirurgie verabschiedet sich im September in den Ruhestand. Ihm folgt Thomas Resch nach, der umfangreiche Erfahrung mitbringt.

Nach über 20 Jahren beginnt im September eine neue Ära für die Allgemeinchirurgie am Bezirkskrankenhaus Schwaz: Thomas Resch wird als Primar die Leitung der Abteilung im Herbst übernehmen. Primar Gerold Wetscher tritt Ende August 2026 in den Ruhestand. „Unter seiner langjährigen Leitung hat sich die Allgemeinchirurgie am Bezirkskrankenhaus Schwaz zu einer hochgeschätzten Einrichtung entwickelt“, teilt das Bezirkskrankenhaus in Aussendung mit.

Thomas Resch bringt umfangreiche Erfahrung in der hepatobiliären Chirurgie, Transplantationschirurgie sowie gastrointestinal-onkologischen Chirurgie mit. Nach seiner Ausbildung war er viele Jahre erfolgreich an der Universitätsklinik Innsbruck tätig. „Wir freuen uns, mit Thomas Resch eine kompetente und erfahrene Führungspersönlichkeit für die Nachfolge gewonnen zu haben“, sagt Geschäftsführer Andreas Hoppichler.