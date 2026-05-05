Auch Option für Tirol?
Millionen rollen für Frankfurt-Flüge: So hat Linz die gestrichene Flugstrecke gerettet
Die dänische DAT hat die Strecke von Linz nach Frankfurt übernommen. Das ist dieselbe Fluggesellschaft, die für die „virtuelle Airline“ ab Paderborn Flüge anbietet. Dieses Modell gilt wiederum auch als Vorbild für Tirol.
© Imago/Johan Nilsson
Mit dem EU-Vehikel einer sogenannten „Public Service Obligation“ haben das Land Oberösterreich und der Flughafen Linz ihre Flugverbindung nach Frankfurt nach nur fünfmonatiger Pause wieder reaktiviert, ein teures Projekt. Ob die Rechnung aufgeht, ist offen.