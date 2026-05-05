Wögingers Nachfolger: Ernst Gödl einstimmig zum neuen ÖVP-Klubobmann gewählt

Der türkise Parlamentsklub hat einen neuen Chef: Der steirische Abgeordnete Ernst Gödl wurde am Dienstag mit 100 Prozent Zustimmung aus der Fraktion zum neuen Obmann und damit zum Nachfolger von August Wöginger gewählt.

Der Wechsel an der Klubspitze der ÖVP ist reibungslos verlaufen. Bei einer Versammlung der Fraktion wurde der steirische Langzeit-Abgeordnete Ernst Gödl einstimmig zum neuen Klubobmann gewählt. Ein entsprechendes Votum hatte sich schon in der Früh abgezeichnet, als er beim gemeinsamen Eintreffen mit Vorgänger August Wöginger mit lange anhaltendem Beifall begrüßt wurde. Die beiden flankierten als Zeichen der Einheit Parteichef Christian Stocker.

Wöginger hatte am Montag nach seiner erstinstanzlichen Verurteilung in einem Amtsmissbrauch-Prozess seinen Rücktritt erklärt. Sein Mandat behält er aber und - wie die APA am Dienstag erfuhr - er bleibt auch Obmann des parteiintern mächtigen Arbeitnehmer-Bundes ÖAAB. Dem Vernehmen nach plant er auch, im Herbst neuerlich für diese Funktion zu kandidieren.

Nur wenige Stunden nach dem Finale in dem Linzer Amtsmissbrauchs-Prozess war durchgesickert, dass der der breiten Öffentlichkeit kaum bekannte Langzeit-Parlamentarier Gödl den Klub der ÖVP leiten soll. Vor der Klubsitzung heute früh, bei der die Wahl formal erfolgt, zeigte sich der Steirer "sehr" überrascht, nominiert worden zu sein.

Abgeordnete von Wahl nicht überrascht

Für andere galt das weniger. Der langjährige Abgeordnete Johannes Schmuckenschlager war nicht erstaunt ob der Wahl, sei Gödl doch ein sehr geschätzter Kollege und ein "solider Abgeordneter". Der Fraktionschef der ÖVP in diversen U-Ausschüssen Andreas Hanger war ebenfalls "nicht wirklich überrascht". Es handle sich um eine sehr gute Lösung. Einen langfristigen Image-Verlust für die ÖVP durch das Wöginger-Urteil erwartet er nicht: "Wir werden uns aufrichten und marschieren."

Der neue Klubobmann wird sich noch heute Vormittag gemeinsam mit Stocker der Öffentlichkeit im Rahmen einer Pressekonferenz präsentieren. (APA)