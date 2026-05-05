Jetzt abstimmen: Das sind die Kandidaten für das Tor des Monats April

Wir suchen das Tor des Monats April! Da in den vergangenen Wochen so viele traumhafte Treffer fielen, stellen sich dieses Mal gleich fünf Kandidaten zur Wahl. Benjamin Pranter (Völser SV), David Wechselberger (SVG Stumm), Ramo Buljubasic (SPG Innsbruck West), Julius Loferer (SK Ebbs) und Maximilian Gruber (SK St. Johann) sind nominiert.

Die Abstimmung steigt auf unserem WhatsApp-Kanal („Tiroler Unterhaus“). Das Voting endet am Mittwoch, dem 6. Mai, um 9.59 Uhr.

1 – Benjamin Pranter, Völser SV

Dass Edelroutinier Benjamin Pranter auch zum Ende seiner Karriere an fußballerischer Klasse nichts eingebüßt hat, bewies der ehemalige Profikicker mit dem 1:0-Siegtreffer gegen den IAC in der tt.com Regionalliga Tirol.

2 – David Wechselberger, SVG Stumm

David Wechselberger sorgte beim 2:2 in der Landesliga Ost gegen Breitenbach mit seinem Strahl in den Winkel für das Highlight.

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3 – Ramo Buljubasic, SPG Innsbruck West

Der SPG-Spielmacher veredelte den 4:2-Erfolg der Innsbrucker in der Landesliga West mit diesem sehenswerten Treffer.

4 – Julius Loferer, SK Ebbs

Der Volderer Sieg im Elfmeterkrimi nach 6:6-Endstand in der regulären Spielzeit des Cup-Viertelfinales war historisch. Ebenso einen Platz im Saisonrückblick dürfte der 30-Meter-Hammer von Julius Loferer bekommen.

5 – Maximilian Gruber, St. Johann