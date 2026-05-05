Gemeinsam ein neues Spielmobil für die Region Fügen finanziert
Ein Gemeinschaftsprojekt für die Kinder wurde von der Schloss Fügen Betriebs GmbH initiiert. Zahlreiche Outdoor Spielgeräte stehen dank Sponsoren nun bei Veranstaltungen in Fügen und Umgebung zur Verfügung.
Fügen – Ein gelungenes Gemeinschaftsprojekt für die Region wurde kürzlich am Schlossplatz in Fügen feierlich präsentiert: Dank der Unterstützung von mehr als 40 regionalen Sponsorinnen und Sponsoren konnte ein neues Spielmobil realisiert und offiziell übergeben werden.
Es ist unter anderem mit einer Hüpfburg sowie zahlreichen Outdoor Spielgeräten ausgestattet und soll künftig bei Veranstaltungen in Fügen und Umgebung zum Einsatz kommen. Ziel ist es, attraktive Spiel- und Bewegungsangebote für Kinder zu schaffen. Initiiert wurde das Projekt von der Schloss Fügen Betriebs GmbH, die sich nicht nur als Veranstalter, sondern auch als aktiver Partner für regionale Initiativen versteht. Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere nachhaltige Angebote für Familien und Kinder.
Die Umsetzung des Projekts erfolgte in Zusammenarbeit mit der Hejo Marketing GmbH. Lena Theussl von der Schloss Fügen Betriebs GmbH hebt den starken Zusammenhalt in der Region besonders hervor: „Die Vielzahl an beteiligten Unternehmen macht das Spielmobil zu einem echten Gemeinschaftsprojekt. Es zeigt, wie durch Kooperation und Engagement vieler ein nachhaltiger Mehrwert für die Allgemeinheit geschaffen werden kann.“ Den Anhänger mit den zahlreichen Spielgeräten dürfen sich alle Sponsoren, Schulen und Kindergärten der Region sowie Vereine, die am Schlossplatz Veranstaltungen abhalten, ausleihen.