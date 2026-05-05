Gemeinsam ein neues Spielmobil für die Region Fügen finanziert

Ein Gemeinschaftsprojekt für die Kinder wurde von der Schloss Fügen Betriebs GmbH initiiert. Zahlreiche Outdoor Spielgeräte stehen dank Sponsoren nun bei Veranstaltungen in Fügen und Umgebung zur Verfügung.

Fügen – Ein gelungenes Gemeinschaftsprojekt für die Region wurde kürzlich am Schlossplatz in Fügen feierlich präsentiert: Dank der Unterstützung von mehr als 40 regionalen Sponsorinnen und Sponsoren konnte ein neues Spielmobil realisiert und offiziell übergeben werden.

Im Anhänger können die Spielgeräte bequem transportiert werden. © Schloss Fügen

Es ist unter anderem mit einer Hüpfburg sowie zahlreichen Outdoor Spielgeräten ausgestattet und soll künftig bei Veranstaltungen in Fügen und Umgebung zum Einsatz kommen. Ziel ist es, attraktive Spiel- und Bewegungsangebote für Kinder zu schaffen. Initiiert wurde das Projekt von der Schloss Fügen Betriebs GmbH, die sich nicht nur als Veranstalter, sondern auch als aktiver Partner für regionale Initiativen versteht. Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere nachhaltige Angebote für Familien und Kinder.

Dank vieler Sponsoren wurde der Ankauf des Spielmobils möglich. © Schloss Fügen