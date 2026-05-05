Diese fünf Schwazer wurden für ihr außergewöhnliches Engagement geehrt

Kürzlich wurden im Schwazer Rathaus bei einer Festsitzung des Gemeinderates verdiente Persönlichkeiten mit dem Ehrenzeichen der Stadt Schwaz ausgezeichnet. Zwei Frauen und drei Männern wurde diese Ehre aufgrund ihrer besonderen Verdienste zuteil.

Zahlreiche Ehrengäste, der Stadt- und Gemeinderat der Stadt Schwaz, ein feierlich geschmückter Gemeinderatssaal und fünf Geehrte: In der Silberstadt Schwaz wurden Ehrenzeichen, also Symbole der Dankbarkeit gegenüber verdienten und hochgeachteten Persönlichkeiten der Gesellschaft verliehen. Das sind sie:

Hannes Jäger, ehemaliger Kommandant-Stellvertreter der FF Schwaz. Bereits als 13-Jähriger trat Hannes Jäger in die Freiwillige Feuerwehr Schwaz ein, von 2013 bis 2025 war er schließlich Kommandant-Stellvertreter, dazwischen hatte er zahlreiche Funktionen inne und bekleidete wesentliche Ämter, die für das Feuerwehrwesen von Bedeutung sind. Zahlreiche Auszeichnungen und absolvierte Fortbildungen und Lehrgänge unterstreichen seine Leidenschaft und sein ehrenamtliches Engagement um die Sicherheit der Stadt Schwaz.

Regina Hamberger, eine Pionierin der Eltern- und Kinderbildung. Die Gründung des Eltern-Kind-Zentrum Schwaz wurde zu ihrer Lebensaufgabe: Regina Hamberger trug wesentlich dazu bei, dass sich das Eltern-Kind-Zentrum als eine aus dem Stadtgeschehen nicht mehr wegzudenkende Anlaufstelle für Kinder und Eltern entwickeln konnte. Es vereint nun, nach 31 Jahren, die Angebote der Kinderbetreuung, einer Beratungsstelle als auch der Elternbildung. „Mit Weitsicht und Innovationsgeist ermöglichte Regina Hamberger Meilensteine des EKiZ, über drei Jahrzehnte prägte sie die Angebote mit ihrem Engagement“, sagt die Stadtgemeinde über ihre Ehrenzeichenträgerin.

Für sportliche Erfolge und soziales Engagement geehrt

Erich Walter – Turner, Trainer, mehrfacher Staats- und Österreichischer Meister, Tiroler Meister, Trainer der Erwachsenengruppe der Turnerschaft Sparkasse Schwaz und seit über 20 Jahren Obmann. „Die Liste der Errungenschaften von Erich Walter ist lang, er führt den Verein mit starker und engagierter Hand“, teilt die Stadtgemeinde mit. In sozialer und sportlicher Hinsicht gilt Erich Walter ebenfalls als ein unverzichtbares Mitglied des gesellschaftlichen Lebens in der Silberstadt.

Monika Geiger kümmerte sich als Bindeglied zwischen Caritas und den Dekanaten Hall und Schwaz bereits vor der Installation des Sozialmarktes Barbara-Laden um diverse Belange. Mit ebenso viel Herzblut, Engagement und dem richtigen Gespür trug sie wesentlich zum Aufbau des Barbara Ladens und zur Weiterentwicklung desselben bei. Ebenso der Neubau geschah unter ihrer Organisation. Bis zu ihrer Pensionierung führte sie die Einrichtung, ihr Fokus lag dabei auf den vielen ehrenamtlichen HelferInnen und immer auf den KundInnen.