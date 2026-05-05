Musikalische Fusion in Matrei: Viera Blech trifft auf Musikkapelle Matrei

Die Musikkapelle Matrei i. O. lädt am 14. Mai zum traditionellen Frühjahrskonzert im Tauerncenter ein. Dieses Jahr wartet ein besonderes Highlight: Gemeinsam mit der bekannten Formation Viera Blech entsteht eine musikalische Fusion.

Matrei – Der traditionelle Frühjahrskonzerttermin der Musikkapelle Matrei ist Christi Himmelfahrt. Alle zwei Jahre wird versucht, ein Konzerterlebnis der besonderen Art zu bieten. Der erste Teil des diesjährigen Konzerts „Von Freund zu Freund – Von Rhapsodie bis Galaxie“ steht ganz im Zeichen klassischer und sinfonischer Bläserliteratur. Auch solistische Höhepunkte werden Freunde der Blasmusik begeistern.

Für den zweiten Teil wurde äußerst prominente Verstärkung geholt: Die weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Formation „Viera Blech“ wird gemeinsam mit der Musikkapelle Matrei musizieren und improvisieren.

Die 62 Musikantinnen und Musikanten unter der Leitung von Kapellmeister Marco Rainer und Obmann Lukas Resinger sowie die Profimusikanten von Viera Blech mit ihrem Leiter Martin Scharnagl freuen sich auf viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus nah und fern.