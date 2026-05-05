Tödliches Virus auf Kreuzfahrtschiff: Horrortrip für mehr als 200 Menschen

Das Schiff „Hondius“ liegt derzeit vor Kap Verde, doch die Passagiere können nun nicht wie geplant von Bord gehen.

Praia – Nach einem Ausbruch des Hantavirus auf einem kleinen Kreuzfahrtschiff können die Passagiere nicht wie geplant auf Kap Verde von Bord gehen. Es gebe keinen gesicherten Zielort, eine Weiterfahrt in Richtung der Kanarischen Inseln werde geprüft, teilte der Schiffsbetreiber Oceanwide Expeditions mit. Für drei Personen sei eine medizinische Evakuierung über Kap Verde geplant. Aktuell liegt das Schiff vor der Inselgruppe vor der Westküste Afrikas vor dem Hafen von Praia.

Video | Passagiere harren auf „Hondius“ aus

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Auf den Kanaren, etwa in Las Palmas auf Gran Canaria oder auf Teneriffa, könnten bei einer Landung weitere medizinische Untersuchungen stattfinden, erklärte die Reederei. Diese könnten unter Aufsicht durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und niederländische Gesundheitsbehörden stattfinden. "Dies muss noch bestätigt werden", schränkte die Reederei am späten Montagabend ein. Die Stimmung an Bord der "Hondius" sei "ruhig" und die knapp 150 Passagiere seien "insgesamt gefasst", hieß es.

Das Schlimmste gerade sei die Unwissenheit, sagte der an Bord befindliche Reiseblogger Jake Rosmarin unter Tränen in einem Video auf TikTok. „Alles, was wir gerade wollen, ist uns sicher zu fühlen, Klarheit zu haben und nach Hause zu können."

Drei Passagiere gestorben

Das Kreuzfahrtschiff mit 61 Besatzungsmitgliedern hatte sich vor einigen Wochen auf den Weg von Argentinien nach Kap Verde gemacht. Unterwegs kam es dann zu mehreren Todesfällen. Bisher sind drei Passagiere der "Hondius" gestorben, ein älteres niederländisches Ehepaar und ein Deutscher. Bei der verstorbenen Niederländerin wurde das Hantavirus nachgewiesen, wie die Reederei unter Berufung auf die WHO erklärte.

Ein weiterer Passagier ist laborbestätigt am Hantavirus erkrankt und wird auf einer Intensivstation in Südafrika behandelt. Zudem gibt es an Bord Hantavirus-Verdachtsfälle. Zwei Besatzungsmitglieder seien erkrankt, teilte die Reederei mit.

Infektion in der Regel über Kot von Nagetieren

Das Hantavirus kann bei Menschen zu Fieber und schweren Atemwegserkrankungen führen. Auch die Nieren nehmen häufig Schaden. Zu Infektionen kann es beim Kontakt mit den Ausscheidungen von Nagetieren kommen. In seltenen Fällen wird der Erreger laut WHO auch von Mensch zu Mensch übertragen. Infizierte Nagetiere scheiden das Virus mit ihrem Kot, Urin oder Speichel aus. Menschen stecken sich üblicherweise durch aufgewirbelten Staub – etwa beim Aufräumen eines staubigen Schuppens oder Dachbodens – oder durch Bisse an. Ein Ausbruch auf einem Schiff ist ungewöhnlich.