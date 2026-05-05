Konzert am Muttertag: Assling feiert mit neuer Polka sein 180-Jahr-Jubiläum

Am Muttertagsabend, dem 10. Mai, 20 Uhr, wird im Bärenstadl Assling ein Jubiläumskonzert der Musikkapelle Assling gefeiert. Höhepunkt ist die Uraufführung der Polka „Miteinander Füreinander“, eigens komponiert von Blasmusikgröße Kurt Gäble, der das Werk persönlich dirigieren wird.

Assling – Die Uraufführung bildet den Kern des Konzertprogramms. Dieses wurde von den Mitgliedern der Musikkapelle Assling unter der Leitung des Kapellmeisterteams Lena Kollnig und Gerhard Pitterle einstudiert. Die neue Polka von Kurt Gäble ist ein Auftragswerk zum 180-jährigen Bestehen der Musikkapelle Assling und eine Hommage an die langjährige Musiktradition des Ortes.

Kurt Gäble. © Marc Brugger

Kurt Gäble hat sein Leben dem Komponieren und der Blasmusik verschrieben. Zu seinen Werken zählen die „Erfolgspolka Wir Musikanten“ sowie „Die Lonische“ und „Perger Polka“. Auch „Mein großer Traum“ und „Blasmusik macht Freude“ sind oft im Repertoire zu finden.

Das Publikum erwartet nicht nur traditionelle Marschmusik. Es stehen auch die Overtüre zur Oper Raymond und der Nachtschwärmer-Walzer auf dem Programm. Danach taucht die Musikkapelle Assling in symphonische und moderne Klangwelten ein. Hierfür sind die Konzertwerke „The Seventh Night of July“, das Saxofon-Solostück „Saxpack“ und „Balkan Dance“ vorgesehen.

© MK Assling

Das Konzert ist eine Feier der Blasmusik und des 180-jährigen Jubiläums der Musikkapelle Assling. Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für das Jubiläumsfestwochenende am 11. und 12. Juli auf Hochtouren.

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