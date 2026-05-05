So kommt Vielfalt auf den Teller: Lienz lädt ein zum Weltladentag

Am 9. Mai 2026 findet der Weltladentag statt. Österreichs Weltläden zeigen an diesem Aktionstag: Fairer Handel fördert biologische Vielfalt und sichert Existenzen im Globalen Süden. Dies gelingt durch kleinbäuerliche, ökologische Landwirtschaft. Konsumenten unterstützen so eine gerechte Ernährungswende.

Lienz – Das Motto "fair handeln – Vielfalt stärken" verdeutlicht das Ziel der Weltläden. Sie stehen für Vielfalt im Sortiment, im Handel und im Engagement. Biologische Landwirtschaft und Agroforstwirtschaft verbinden ökologische Stabilität mit sozialer Gerechtigkeit. Dazu sagt Laura Unterweger vom Weltladen Lienz: "Unser Essen ist politisch: Industrielle Landwirtschaft zerstört Vielfalt und gefährdet Lebensgrundlagen. Der Faire Handel setzt auf transparente Preise, langfristige Partnerschaften und ökologische Anbaumethoden – für eine gerechte Ernährungswende."