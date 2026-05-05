„Ball der Milliardäre“
Zwischen Mode, Kunst und Fehlgriffen: Das war die Met Gala 2026
Sängerin und Co-Gastgeberin Beyoncé feierte nach zehn Jahren ihr Met-Gala Comeback und war mit ihrem Perlenkleid der Hingucker des Abends. Kreiert wurde der Look von Olivier Rousteing.
© ANGELA WEISS
„Mode ist Kunst“ lautete das Motto der diesjährigen Met Gala. Heidi Klum kam als Statue, Madonna inszenierte ihren Körper als künstlerische Leinwand, manche Promis verfehlten das Motto. Dass Milliardär Jeff Bezos die glamouröseste Nacht der Modewelt sponserte, sorgte für Unmut.