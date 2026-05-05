Ungewöhnlicher Besuch

Plötzlich ein Biber im Garten: „Störenfried“ sorgt für Verzweiflung bei Haller Ehepaar

Der Biber hat sich bereits durch einige Sträucher in dem Garten gefressen, obwohl er noch nicht so lange da ist. Vertreiben lassen will er sich aber auch nicht.
© Liebl Daniel
Renate Perktold

Von Renate Perktold

Im Garten eines Privathauses in Hall hat sich ein Biber angesiedelt. Das Ehepaar, das dort wohnt, weiß sich nicht zu helfen, weil der Nager sich nicht von der Stelle bewegt. Zuständig fühlt sich auch niemand so richtig.

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