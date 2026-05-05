21 Jahre nach Mord an Daniela Kammerer: 42-Jähriger in Innsbruck angeklagt

Im Cold Case der 2005 in Innsbruck getöteten Daniela Kammerer hat die Staatsanwaltschaft nun Anklage wegen Mordes erhoben. Ein 42-jähriger Österreicher, der mittlerweile in Australien lebt, wird beschuldigt, die damals 19-Jährige erstochen zu haben. Neue DNA-Untersuchungen an einer Zigarette führten zur Wiederaufnahme des Verfahrens.