Imst: 583 Kilo Müll bei zwölfter Sammelaktion entsorgt

Knapp 300 Freiwillige und 27 Vereine haben das Imster Stadtgebiet von achtlos weggeworfenem Müll befreit. Bei der bereits zwölften Aktion „IMST sammelt MIST“ kamen am 2. Mai insgesamt 583 Kilogramm Abfall zusammen.

Imst – Der Umwelt-, Energie- und Naturschutzausschuss organisierte die Aktion „IMST sammelt MIST“ bereits zum zwölften Mal. Am 2. Mai beteiligten sich 27 Vereine sowie 292 Bürgerinnen und Bürger. Bereits in der Woche zuvor sammelten Freiwillige Müll im gesamten Stadtgebiet. Umweltreferent Norbert Praxmarer zeigte sich erfreut über die Beteiligung.

Die Helfer entsorgten insgesamt 583 Kilogramm Müll. Davon entfielen 55 Kilogramm auf Altmetall, 58 Kilogramm auf Altholz und 470 Kilogramm auf Sperrmüll. Heuer wurden 75 Müllsäcke abgegeben. Zu den Fundstücken zählten unter anderem ein Rollator, eine Feuerschale sowie ein Hebeeisen.

Am 2. Mai waren wieder zahlreiche freiwillige Helfer:innen der bereits 12. Säuberungsaktion beteiligt, um die Stadt von Müll zu befreien. © Stadtgemeinde Imst

Umweltreferent Praxmarer dankt allen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz. Sein Dank gilt ebenso den Vereinen sowie Bürgern für ihr ganzjähriges Engagement. Ein besonderes Dankeschön geht an Bauhofleiter Roland Thurner und Recyclinghofleiter Martin Koler für die organisatorische Unterstützung. Die Stadtfeuerwehr Imst reinigte mit 35 Mann und sechs Fahrzeugen die Bäche und übernahm einen Shuttledienst.

Appell an Hundebesitzer

Praxmarer dankt auch der Bergwacht Imst unter der Leitung von Albert Walch für ihre Unterstützung und die ganzjährige Flurreinigung. Ebenso bedankt er sich bei den Imster Bauern, die regelmäßig Müll und Hundekot von ihren Feldern entfernen müssen. In diesem Zusammenhang appelliert der Umweltreferent an alle HundebesitzerInnen: „Ich bitte im Namen der Stadtgemeinde Imst, den Hundekot der eigenen Tiere ordnungsgemäß zu entsorgen.“