Vom Mord bis zur Anklage
Chronik eines Mordfalls: Mehr als 20 Jahre Ermittlungen nach Tod in Innsbrucker Telefonzelle
Neben der Telefonzelle, in der Daniela Kammerer starb, wurden im Sommer 2005 viele Kerzen aufgestellt.
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Am 23. Juni 2005 starb Daniela Kammerer in einer Telefonzelle beim Leipziger Platz in Innsbruck. Die vielen Spuren, von Zeugenaussagen über SMS-Nachrichten bis zu DNA-Analysen, führten zeitweise zu konkreten Verdächtigen. Einer davon wurde nun, knapp 21 Jahre nach dem Mord, angeklagt.