Chronik eines Mordfalls: Mehr als 20 Jahre Ermittlungen nach Tod in Innsbrucker Telefonzelle

Am 23. Juni 2005 starb Daniela Kammerer in einer Telefonzelle beim Leipziger Platz in Innsbruck. Die vielen Spuren, von Zeugenaussagen über SMS-Nachrichten bis zu DNA-Analysen, führten zeitweise zu konkreten Verdächtigen. Einer davon wurde nun, knapp 21 Jahre nach dem Mord, angeklagt.