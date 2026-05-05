„Unser Lagerhaus“ investiert eine Million Euro am Standort Weißenbach

Nach einer mehrmonatigen Umbauphase und einer Investition von rund einer Million Euro konnte die „Unser Lagerhaus“ Warenhandelsgesellschaft m.b.H. den Abschluss der Modernisierung und Erweiterung der Fachwerkstatt in Weißenbach feiern.

Weißenbach am Lech – „Die Investition folgt einer klaren Strategie: Kompetenzerweiterung, mehr Flexibilität und zusätzliche Leistungsbereiche“, erklärt Hubert Schenk, Sprecher der Geschäftsführung.

Im Zuge des mehrmonatigen Umbaus wurde die Werkstattfläche erweitert und die gesamte Gebäudehülle energetisch erneuert. Böden, elektrische Anlagen und Beleuchtung wurden vollständig modernisiert. Durch die Anhebung der Deckenhöhe auf 3,7 Meter konnte ein neuer 5-Tonnen-Deckenkran installiert werden. Damit können künftig auch größere und technisch anspruchsvolle Maschinen effizient gewartet und repariert werden.

Ein besonderer Fokus liegt auf optimierten Arbeitsabläufen und verbessertem Kundenservice. Neben modernisierten Büroflächen und einem neu strukturierten Ersatzteillager wurde ein eigener Waschplatz für Großmaschinen geschaffen. Auch der Eingangsbereich wurde barrierefrei gestaltet und die Außenflächen wurden saniert.

Rundum erneuert: die Lagerhaus Fachwerkstätte mit Landtechnikausstellung in Weißenbach. © Unser Lagerhaus WHG

Geschäftsführer Markus Furtenbacher betont die Bedeutung des Standorts im Bezirk Reutte: „Weißenbach ist ein zentraler Bestandteil unserer flächendeckenden Werkstattstruktur. Mit insgesamt sieben Fachwerkstätten in ganz Tirol ist eine schnelle und verlässliche Betreuung der landwirtschaftlichen Betriebe möglich.“

Gemeinsam mit den Führungskräften des Unternhemens feierten zahlreiche Vertreter aus Politik und Wirtschaft den gelungenen Umbau. Die Segnung des neuen Gebäudes erfolgte durch Pfarrprovisor Andreas Zeisler.