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Abschuss gefordert
Bär im Oberland nachgewiesen: Zammer Bürgermeister ruft zum raschen Handeln auf
Wie das Land am Dienstag mitteilte, fanden sich in Ried im Oberinntal zum zweiten Mal in diesem Jahr Spuren eines Bären.
Für Sie im Bezirk Landeck unterwegs:
Matthias Reichle
+4350403 2159
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