Abschuss gefordert

Bär im Oberland nachgewiesen: Zammer Bürgermeister ruft zum raschen Handeln auf

Wie das Land am Dienstag mitteilte, fanden sich in Ried im Oberinntal zum zweiten Mal in diesem Jahr Spuren eines Bären.

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Matthias Reichle

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