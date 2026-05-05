Erneut Bär im Oberland nachgewiesen: Bürgermeister ruft zum raschen Handeln auf

Wie das Land am Dienstag mitteilte, fanden sich in Ried im Oberinntal zum zweiten Mal in diesem Jahr Spuren eines Bären.

Ried im Oberinntal – Erneut wurde in Oberland ein Bär nachgewiesen. Wie bereits zu Ostern wurden in Ried im Oberinntal im Bereich einer Wildtierfütterung entsprechende Spuren gefunden. „Nach aktuellem Stand gibt es keine Hinweise darauf, dass sich ein Bär gezielt Menschen oder dem Siedlungsraum nähert“, teilte das Land Tirol am Dienstagabend mit.

Bereits im März lief ein Bär bei Pfunds in eine Wildkamera, in Tösens wurden Tatzenspuren im Schnee gemeldet.

Das Land appelliert, weiterhin Sichtungen von Großraubtieren möglichst zeitnah über das Sichtungsformular auf der Website des Landes Tirol oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Wichtig für die fachliche Beurteilung sei das Bildmaterial.

Abschuss gefordert