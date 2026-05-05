Siegesparade: Moskau zittert vor ukrainischem Drohnenangriff

Vor dem „Tag des Sieges“ kündigte Kremlchef Putin eine Waffenruhe an. Kiew überraschte mit eigenem Vorstoß. Zunächst halten die Angriffe an.

Vor dem für Russland symbolisch so wichtigen „Tag des Sieges“ am 9. Mai – an diesem Tag wird der Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg gefeiert – hat nach Moskau überraschend auch Kiew eine eigene Waffenruhe angekündigt. „Wir verkünden eine Waffenruhe, beginnend ab 0.00 Uhr (23.00 Uhr MESZ) in der Nacht vom 5. auf den 6. Mai“, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. Sollte sich die russische Seite nicht daran halten, werde Kiew spiegelbildlich reagieren.

Die ukrainische Ankündigung folgte einem russischen Vorstoß. Auf Anordnung von Präsident Wladimir Putin hat das russische Verteidigungsministerium eine Waffenruhe für den 8. und 9. Mai angekündigt. Und Kiew gedroht: Ukrainische Angriffe zu den Siegesfeiern würden mit massiven Angriffen auf das Zentrum von Kiew beantwortet.

Nervosität in Moskau

Die Nervosität in Moskau ist jedenfalls groß: In der Nacht auf Montag flog erstmals seit Langem wieder eine ukrainische Drohne bis in das Zentrum von Moskau und schlug in ein Wohnhochhaus ein. Verletzt wurde niemand. Doch das Signal an den Kreml von Seiten der Ukraine ist klar. „Auch Russlands Hauptstadt ist verwundbar. Der Krieg erreicht den Alltag der Menschen in Moskau, weit weg von der Front in der Ukraine“, erklärt Russland-Experte Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck.

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht den Angreifer Russland jedenfalls deutlich geschwächt, während sein eigenes Land stärker werde. Moskau fürchte sogar, dass ukrainische Drohnen über der Moskauer Parade zum Tag des Sieges am 9. Mai fliegen, sagte Selenskyj bei dem Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Armenien.

In diesem Jahr soll die traditionelle Parade auf dem Roten Platz jedenfalls erstmals seit 2007 wieder ohne die Vorführung von Panzern und Raketen stattfinden. Auch aus Angst vor möglichen ukrainischen Drohnenangriffen. „Die Ukraine hat schon früh massiv in die Drohnentechnologie investiert. Russland hat in diesem Bereich verlorenen Boden aber wieder gutgemacht. Großen Vorsprung hat die Ukraine bei der Nutzung von bodengestützten Robotern an der Front“, weiß Mangott.