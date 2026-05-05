Umbau bei BMW Unterberger-Denzel
Über die Kunst, inmitten von Kunst KundInnen qualitätsvolle Autos zu vermitteln
Der Künstler Georg Loewit stellt neuerdings im Autohaus BMW Unterberger-Denzel in Innsbruck aus.
© Markus Höscheler
Ehrgeizige Ziele verfolgt Unterberger Automobile mit der Investition von 18 Millionen Euro in 19 Niederlassungen: Die BesucherInnen soll in den umgebauten Schauräumen des Autohändlers ein besonderes Erlebnis geboten werden. Kunst-Installationen des Tirolers Georg Loewit sorgen am Standort Innsbruck für ein außergewöhnliches Ambiente.