Radfahrer wich in Innsbruck Auto aus und stürzte: Polizei sucht Autolenker

Der 60-jährige Radfahrer wurde bei dem Unfall am Dienstag gegen Mittag verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Innsbruck – Ein 60-jähriger Radfahrer ist Dienstagmittag in Innsbruck gestürzt, nachdem er laut eigenen Angaben einem zu schnell fahrenden Auto ausweichen musste. Der Mann wurde verletzt, der unbekannte Lenker fuhr einfach weiter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 12.30 Uhr in der Sennstraße. Der 60-jährige Syrer gab an, dass sich von hinten ein Auto mit hoher Geschwindigkeit näherte. Als er ausweichen wollte, stürzte er. Zu einer Kollision mit dem Fahrzeug kam es nicht.

Zeugen gesucht

Der Radfahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Der unbekannte Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.