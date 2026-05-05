„Vernünftigere Option“
Brenner-Demo am 30. Mai: Verkehrsminister Hanke fordert jetzt Verschiebung ein
Verkehrsminister Peter Hanke (SP) sieht zwar die Auswirkungen des Transitverkehrs auf die Bevölkerung, will aber nicht mit einer Demo die Beziehungen zu den Nachbarländern aufs Spiel setzen.
© Axel Springer
Das Verkehrsministerium hat nun die nötigen Verordnungen für die angekündigte Autobahnblockade in die Begutachtung geschickt. Doch Minister Peter Hanke (SP) befürchtet am Demo-Tag den „Stillstand in der Region“ und appelliert deshalb an den Grieser Bürgermeister Zeit und Ort der Demo noch einmal „zu überdenken“.