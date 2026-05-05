Brenner-Demo am 30. Mai: Verkehrsminister Hanke fordert jetzt Verschiebung ein

Das Verkehrsministerium hat nun die nötigen Verordnungen für die angekündigte Autobahnblockade in die Begutachtung geschickt. Doch Minister Peter Hanke (SP) befürchtet am Demo-Tag den „Stillstand in der Region“ und appelliert deshalb an den Grieser Bürgermeister Zeit und Ort der Demo noch einmal „zu überdenken“.