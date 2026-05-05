Nachbarin schlug in Nauders Alarm: Feuerwehr konnte Küchenbrand rasch löschen

Nauders – In einem Wohnhaus in Nauders ist am Dienstagnachmittag ein Brand in der Küche ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei mitteilt, bemerkte eine Anrainerin gegen 14.20 Uhr einen „komischen“ Geruch und rief die Hauseigentümerin an, die gerade nicht zu Hause war. Diese verständigte daraufhin ihren Mann, der sich im ersten Stock des Gebäudes aufhielt.

Bei der Nachschau entdeckte der Mann den Brand im Bereich des Küchenbodens. Seine eigenen Löschversuche schlugen fehl. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Nauders konnte das Feuer jedoch rasch unter Kontrolle bringen und ein Ausbreiten der Flammen verhindern.