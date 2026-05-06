US-Militär tötet drei angebliche Drogenschmuggler im Pazifik

Das US-Militär hat am Dienstag erneut ein Boot von mutmaßlichen Drogenschmugglern angegriffen und dabei drei Männer getötet. Das Schiff habe sich auf einer bekannten Drogenhandelsroute im östlichen Pazifik befunden, teilte das zuständige US-Regionalkommando Southcom auf der Plattform X mit. Das Militär warf den Männern vor, in Drogenschmuggel verstrickt gewesen zu sein. Die Angaben des US-Militärs ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.