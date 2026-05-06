Nelsons ist neues Ehrenmitglied der Wiener Philharmoniker

Die Wiener Philharmoniker haben ein neues Ehrenmitglied: dem lettischen Stardirigenten Andris Nelsons, seit Jahren dem Orchester eng verbunden, wurde nun diese Würdigung zuteil. Der heute 47-Jährige führte die Philharmoniker neben zahlreichen Abokonzerten, Festspieleinsätzen und Tourneen auch bereits zweimal durch das Sommernachtskonzert und stand 2020 am Pult des Neujahrskonzertes.

Entsprechend würdigte Orchester-Vorstand Daniel Froschauer in einer Aussendung den frischgebackenen Ehren-Philharmoniker: "Er zählt zu den philharmonischen Dirigenten, die dem Orchester besonders in den letzten Jahren sehr nahe gekommen sind."