Nelsons ist neues Ehrenmitglied der Wiener Philharmoniker
Die Wiener Philharmoniker haben ein neues Ehrenmitglied: dem lettischen Stardirigenten Andris Nelsons, seit Jahren dem Orchester eng verbunden, wurde nun diese Würdigung zuteil. Der heute 47-Jährige führte die Philharmoniker neben zahlreichen Abokonzerten, Festspieleinsätzen und Tourneen auch bereits zweimal durch das Sommernachtskonzert und stand 2020 am Pult des Neujahrskonzertes.
Entsprechend würdigte Orchester-Vorstand Daniel Froschauer in einer Aussendung den frischgebackenen Ehren-Philharmoniker: "Er zählt zu den philharmonischen Dirigenten, die dem Orchester besonders in den letzten Jahren sehr nahe gekommen sind."
Wer die Philharmoniker unter ihrem neuen Ehrenmitglied live erleben möchte, hat ab Samstag bei mehreren Auftritten im Wiener Konzerthaus die Gelegenheit. Zwischen 9. und 11. Mai spielt man dort Mahlers 8. Symphonie. Im Oktober sollen dann die gesammelten Mahler-Symphonien als Einspielung veröffentlicht werden.