Wo steht Tirols Kinderbetreuung? Aufholbedarf nur bei den unter Dreijährigen

Mehr als 43.500 Kinder unter fünfzehn Jahren werden in Tirol außerhäuslich betreut. Zwei Drittel aller Zweijährigen besucht eine Einrichtung. Damit wird zumindest aktuell das EU-Ziel erstmals voll erreicht. Offene Lücken gibt es bis 2030 bei den unter Dreijährigen.