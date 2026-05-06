Land zieht erste Bilanz
Wo steht Tirols Kinderbetreuung? Aufholbedarf nur bei den unter Dreijährigen
In einem ist sich das Land sicher: Tirol ist österreichweit Vorreiter bei der Kinderbetreuung, auch bei Qualität und Gruppengröße. Hier gelten 20 Kinder (max. 23) je Kindergartengruppe und 12 (max. 14) in Kinderkrippen.
© Rita Falk
Mehr als 43.500 Kinder unter fünfzehn Jahren werden in Tirol außerhäuslich betreut. Zwei Drittel aller Zweijährigen besucht eine Einrichtung. Damit wird zumindest aktuell das EU-Ziel erstmals voll erreicht. Offene Lücken gibt es bis 2030 bei den unter Dreijährigen.