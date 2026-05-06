Land zieht erste Bilanz

Wo steht Tirols Kinderbetreuung? Aufholbedarf nur bei den unter Dreijährigen

In einem ist sich das Land sicher: Tirol ist österreichweit Vorreiter bei der Kinderbetreuung, auch bei Qualität und Gruppengröße. Hier gelten 20 Kinder (max. 23) je Kindergartengruppe und 12 (max. 14) in Kinderkrippen.
© Rita Falk
Liane Pircher

Von Liane Pircher

Mehr als 43.500 Kinder unter fünfzehn Jahren werden in Tirol außerhäuslich betreut. Zwei Drittel aller Zweijährigen besucht eine Einrichtung. Damit wird zumindest aktuell das EU-Ziel erstmals voll erreicht. Offene Lücken gibt es bis 2030 bei den unter Dreijährigen.