348 Pakete, viele Spenden und ein Regal voller Tierfutter: Zwei Ötztalerinnen und ihre Mission

Für Florentine Gasser-Riml und Brigitte Riml ist es Teil ihres Lebens, anderen zu helfen. „Wir kommen gut über die Runden“, sagt Florentine. Ihre Zwillingsschwester Brigitte pflichtet ihr bei: „Uns geht es gut. Warum also nicht etwas mit anderen teilen?“ Ihre Hilfe reicht vom Weihnachtspaket bis zum Tierfutter im Sozialmarkt.