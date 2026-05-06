Power-Zwillinge

348 Pakete, viele Spenden und ein Regal voller Tierfutter: Zwei Ötztalerinnen und ihre Mission

„Die Kuh soll ruhig am Foto sein, wir sind tierlieb“, sagen Florentine Gasser-Riml und ihre Zwillingsschwester Brigitte Riml (v.l.). Immerhin spendierten sie dem Sozialmarkt Imst (SOMI) Tierfutter, „damit die Mindestrentnerin ihren Stubentiger behalten kann.“
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Thomas Parth

Von Thomas Parth

Für Florentine Gasser-Riml und Brigitte Riml ist es Teil ihres Lebens, anderen zu helfen. „Wir kommen gut über die Runden“, sagt Florentine. Ihre Zwillingsschwester Brigitte pflichtet ihr bei: „Uns geht es gut. Warum also nicht etwas mit anderen teilen?“ Ihre Hilfe reicht vom Weihnachtspaket bis zum Tierfutter im Sozialmarkt.

Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:

Alexander Paschinger

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