Hirscher will mit Van Deer neuen Markt erobern: „Zeit für nächsten Schritt“

Der achtfache Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher hat am Dienstag in einem Instagram-Video den Einstieg seiner Ski-Marke Van Deer in den Frauen-Skirennsport angekündigt: „Damen-Rennsport – wir kommen! Vier Jahre sind vergangen seit dem Einstieg in den Herren-Rennsport. Jetzt ist es Zeit für den nächsten Schritt.“

Es sei eine große Aufgabe gewesen, u.a. da die Skier kürzer seien. „Trotzdem geht es um das Gleiche, dass man vom Start bis ins Ziel so schnell wie möglich ist.“ Welche Athletinnen auf Van Deer abfahren, wurde noch nicht bekannt gegeben. (TT.com)